Il Giardino di Santa Rita celebra il Natale con un dono speciale dall'impresa edile residenziale Caccavale

BARI - Nel quartiere San Paolo di Bari, Il Giardino di Santa Rita è pervaso da un cuore generoso grazie all'impresa edile Residenziale di Caccavale Luigi & Saverio. Questa azienda ha compiuto un gesto di grande solidarietà donando un albero di Natale al Giardino.Il Giardino di Santa Rita esprime la sua profonda gratitudine per questo dono che porterà gioia e calore durante le festività natalizie, in particolare per tutti i bambini del quartiere.L'appello del Giardino di Santa Rita è ora rivolto alla comunità, sperando in un altro atto di generosità: la ricerca di un donatore che possa contribuire a organizzare una festa per i bambini, regalando loro momenti di gioia e divertimento, come negli anni precedenti. Il quartiere si unisce nell'augurare che questo spirito di solidarietà possa continuare a crescere, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale per tutti.