Orchestra Magna Grecia a Taranto: Paganini in jazz, con Ettore Pellegrino

TARANTO - Un viaggio musicale emozionante, grazie al fascino che esercita la straordinaria duttilità del solista Ettore Pellegrino, accompagnata dall’orchestra, con ampio spazio ai ritmi latinoamericani. Questo e tanto altro in programma mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto, in occasione del quinto appuntamento con la Stagione Eventi Musicali 2023/2024: “Paganini in jazz”. Con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, Pellegrino al violino e il Nosso Brasil Trio, formazione specializzata nella musica brasiliana e sudamericana, con Gianluca Persichetti (chitarra), Stefano Cantarano (basso) e Stefano Rossini (batteria). Poltronissima 35euro+prevendita; Platea e Prima galleria 25euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 15euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.it La Stagione eventi 2023-2024, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, è promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con Comune di Taranto, Ministero della Cultura, Regione Puglia, insieme con attività e istituzioni del territorio: BCC-Banca di Credito Cooperativo, Teleperformance, Ninfole Caffè, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Programma sviluppo.«L’orchestrazione da me creata per i Capricci classici – spiega Molinelli – tende a ricercare qualcosa che non sia necessariamente riconducibile agli schemi armonici tipici dell’epoca di composizione; al contrario: pur lasciando assolutamente inalterata la stesura violinistica paganiniana, in molti Capricci ho immaginato armonie completamente diverse dalle originali, ripensando queste composizioni in uno stile spesso cangiante e ricollocandole in altri ambiti sonori e musicali; mi sono lasciato guidare dalla ricerca della “variazione”, che mi ha portato a sperimentare generi diversi, ricorrendo anche all’utilizzo di strumenti non comuni nelle sale da concerto, come il pandeiro, uno strumento a percussione completo sui palmi delle mani; ho scritto la trasposizione jazz dei Capricci partendo da alcuni ritmi tipici brasiliani e sudamericani, come samba, bossa, choro, afoxè, marcha rancho e non manca l’omaggio al tango».Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale, svolge intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, dal 2012 al 2021 ha ricoperto lo stesso incarico per il Teatro Marrucino di Chieti e, dal 2021 per la ICO Suoni del Sud di Foggia.“Paganini in jazz”, Orchestra della Magna Grecia diretta da Roberto Molinelli, con Ettore Pellegrino e il Nosso Brasil Trio: Poltronissima 35euro+prevendita; Platea e Prima galleria 25euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 15euro+prevendita. Biglietti: TicketSms. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935): orchestramagnagrecia.itStagione Eventi musicali 2023/2024 – Prossimo appuntamento, giovedì 21 dicembre alle 21.00 al Teatro Orfeo: “Christmas vibes”, con Francesco Sarcina e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Nigro. Poltronissima 50euro+prevendita; Platea e Prima galleria 40euro+prevendita; Seconda e Terza galleria 30euro+prevendita.