Il 'Natale a Torre Alemanna' che anima con luci e magia Borgo Libertà

CERIGNOLA - L’attesa dell’accensione dell’albero di Natale, l’apertura del mercatino, le bolle di sapone di Rukola, le canzoni che hanno esplorato l’arte musicale di Fabrizio De Andrè. E poi la conoscenza e l’esplorazione di Torre Alemanna, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all'imperatore Federico II e oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo. Tanta gente al primo appuntamento di “Natale alla Torre”, fra cui anche il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che come lo scorso anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, magia, artisti di strada e musica. Diversi appuntamenti, tra il 9 dicembre e il 6 gennaio 2024, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea.Gli appuntamenti proseguono nel fine settimana. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Venerdì 15 dicembre, alle ore 18:00 si svolgerà il contest pizza sette sfoglie, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Padre Pio”. Alle ore 19:30 ci sarà il "Festival. Perché San Remo è San Remo", reading musicale a cura di Fulvio Trezza e Domenico Mezzina. Sabato 16 dicembre, invece, sempre a partire dalle ore 18.00 torna lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Rukola, mentre alle 19.00 i piccoli partecipanti potranno partecipare al laboratorio di bolle di sapone. Domenica 17 dicembre, infine, alle ore 18.00 e alle ore 19.00 il programma prevede “Stelle luminose”, laboratorio ludico-creativo con l'argilla a cura di Verderamina - Laboratorio ArteArtì. (doppio turno, dalle 18:00 alle 19:00; dalle 19:00 alle 20:00. Età: 5-12 anni). Prenotazione obbligatoria: 320 7209345 - 327 0350995.“Natale alla Torre”, dunque, è l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, insieme alla cooperativa Altereco, che ha risposto agli avvisi del Comune di Cerignola per attività di animazione territoriale per il periodo di dicembre-gennaio. Per conoscere il programma è possibile consultare la pagina facebook: Torre Alemanna.