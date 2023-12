'Il Tronco': un viaggio gastronomico di gusto eccezionale

Il ristorante pizzeria "Il Tronco" a Monopoli (Ba) ha recentemente entusiasmato i palati dei suoi ospiti con un'esperienza culinaria straordinaria, un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso il suo ricco e creativo menu. Guidati dalla maestria culinaria di Michele Lococciolo, la serata è stata un trionfo di sapori autentici e presentazioni innovative.L'inizio del percorso gastronomico è stato segnato dalla "scarpetta", un'esperienza irresistibile che ha coinvolto un trancio di pizza al vapore con ragù e una polpetta di carne morbida e profumata. Questa creazione, servita come un'opera d'arte, ha conquistato i palati fin dal primo assaggio, invitando gli ospiti a immergersi completamente nel mondo dei sapori.Il secondo piatto, un "cubotto di focaccia croccante con farina tipo 1 farcito con capocollo, stracciatella e melanzane sott’olio", è stato un capolavoro di contrasti, un gioco di consistenze tra la croccantezza della focaccia e la morbidezza degli ingredienti che l'hanno farcita.La terza proposta, un "cubotto di focaccia croccante con farina di orzo e riso integrale farcito con mini burger, salsa speciale, insalata e capocollo crispy", ha continuato a sorprendere con il suo equilibrio di gusti e consistenze. Il mini burger, la salsa speciale e il capocollo crispy hanno regalato una sinfonia di sapori indimenticabile.Il "trancio di pizza Margherita croccante" è stato il quarto piatto, portando il classico a un livello superiore con la sua croccantezza straordinaria e la freschezza degli ingredienti tradizionali.La quinta proposta, una "pizza sottile al carpaccio", ha brillato per la sua raffinatezza, con la sottigliezza della base che ha esaltato il sapore del carpaccio di manzo, completato da radicchio, rucola, grana e un tocco di olio profumato al limone.La sesta portata, "pizza sottile burrata e crudo", ha continuato a stupire con la cremosità della burrata che si è fusa con la delicatezza del crudo, offrendo un connubio di sapori unico.La cena si è conclusa con una elegante rivisitazione dello "sporcamuso" farcito con Namelaka al cioccolato al latte, nocciola e caramello salato, chiudendo la serata con dolcezza e originalità.In conclusione, "Il Tronco" si conferma come un luogo da consigliare a chiunque desideri vivere un'esperienza culinaria unica e memorabile. Michele, erede di una tradizione culinaria di successo, ha saputo unire creatività, qualità degli ingredienti e maestria culinaria per offrire un viaggio sensoriale straordinario. Ogni portata è stata un'opera d'arte culinaria, e il personale attento e cordiale ha contribuito a rendere l'intera esperienza indimenticabile. Un luogo dove l'innovazione si sposa con la tradizione, offrendo una proposta gastronomica all'altezza delle aspettative più elevate.