Illumina, il Natale dei senzatetto di progetto Arca

L’Associazione Progetto Arca, che dal 1994 rivolge la propria attenzione e supporto a persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, profughi e richiedenti asilo, anche per il Natale 2023 sarà a fianco di chi ne ha più bisogno.

In particolare, all’interno della più ampia campagna di sensibilizzazione del periodo natalizio, stasera, giovedì 21 dicembre, porterà in piazza San Babila a Milano il progetto itinerante la “Cena di Natale per i senza dimora”.

L’agenzia di comunicazione ede eventi NoLoop ha accolto l’invito da parte di Progetto Arca e sosterrà quindi l'iniziativa con presenza e supporto nell’organizzazione della Cena di Natale in piazza San Babila e delle attività del Food Truck a Milano durante tutto il periodo invernale. Un’azione concreta di NoLoop a Progetto Arca, che da molti anni si impegna quotidianamente per offrire un pasto caldo ai senza dimora.

Informazioni per attività e modalità di supporto a Progetto Arca su https://www.progettoarca.org/