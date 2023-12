Incendio in azienda agricola nel Brindisino: giovane donna salvata dai Vigili del Fuoco

BRINDISI - Nel brindisino, un incendio ha coinvolto le rotoballe di fieno in un'azienda agricola nei pressi della provinciale Latiano-Oria. Il rogo, sviluppatosi rapidamente a causa dell'alta infiammabilità del fieno, ha anche interessato un'auto presente sul luogo.I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti prontamente. Durante l'incendio, una giovane ragazza è rimasta incastrata all'interno dell'auto. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la ragazza è stata salvata, riportando solo ferite lievi. Al momento, le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.