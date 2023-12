Inchiesta a Lecce: collaboratore scolastico indagato per molestie su minorenne

LECCE - Un collaboratore scolastico di un istituto superiore a Lecce è finito sotto inchiesta in seguito alla denuncia di una studentessa di 14 anni. Secondo il racconto della giovane, il 61enne avrebbe compiuto gesti inappropriati, tra cui un bacio sulla guancia e palpeggiamenti al sedere, in due occasioni distinte. La ragazza ha anche rivelato di essere stata oggetto di molestie ripetute all'interno della scuola, con il collaboratore scolastico che sembrava aver sviluppato un'ossessione nei suoi confronti.Le compagne di classe avevano notato il comportamento strano dell'uomo, il quale approfittava di ogni situazione per avvicinarsi e importunare la minorenne. L'accusa nei confronti del 61enne include violenza sessuale continuata, aggravata dalla minore età della vittima e dal luogo in cui sono avvenuti gli episodi, ovvero all'interno di un istituto scolastico. La giovane ha dichiarato di aver subito attacchi d'ansia e di panico, prendendo persino gocce di tranquillante per riuscire a dormire. La paura l'ha portata a evitare la scuola per una settimana intera.L'udienza preliminare è fissata per il 5 marzo, durante la quale verranno esaminati i dettagli dell'inchiesta