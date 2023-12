Incidente mortale sulla ex Statale 16: uomo di 58 anni perde la vita tra Ostuni e Fasano

OSTUNI - Ieri sera, lungo la ex statale 16 tra Ostuni e Fasano, si è verificato un tragico incidente che ha portato alla morte di un uomo di 58 anni. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua vettura, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, uscendo fuori strada.Gli operatori del 118 sono intervenuti prontamente sulla scena, cercando di rianimare il conducente coinvolto nell'incidente. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l'uomo non ha resistito alle gravi conseguenze dell'incidente.I Carabinieri sono giunti sul luogo per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell'incidente. Questo intervento è fondamentale per comprendere le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dell'auto e determinare eventuali responsabilità.