Lucera tra le 10 finaliste per Capitale italiana della Cultura 2026

BARI - Il progetto “Lucera 2026: Crocevia di Popoli e Culture” è tra i 10 finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026.“Voglio fare i complimenti al sindaco Pitta - dichiara la consigliera regionale delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari - e a tutti coloro che hanno lavorato per la presentazione di questa candidatura. Nei mesi scorsi abbiamo avuto diversi incontri e momenti di confronto sul dossier e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato, che dà prestigio a tutta la Puglia. Stiamo investendo tanto sulle politiche culturali, che sono fondamentali per la crescita della nostra regione. Le prossime date importanti sono quelle del 4 e 5 marzo, quando la giuria scelta dal ministero della Cultura audirà le 10 città selezionate, che illustreranno i loro progetti. Lavoreremo con ancora più impegno per questo importante obiettivo”.“Siamo orgogliosi - spiega il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta - di questo primo traguardo. Abbiamo lavorato tantissimo sulla costruzione del dossier. Punto fondamentale è stata la partecipazione di cittadini e professionisti. Siamo stati l’unica città candidata di Puglia. Si è creata una vera e propria rete che crede nella cultura come strumento per l’emancipazione. Ora ci rimettiamo a lavoro, avendo già l’orgoglio di essere capitale della cultura di Puglia 2025”.