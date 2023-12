Incidente sulla Sp 48: scontro tra bus e trattore, grave il conducente del mezzo agricolo

MASSAFRA - Un tragico incidente si è verificato sulla provinciale 48, che collega Crispiano a Massafra, ed ha coinvolto un bus con a bordo una ventina di studenti e un trattore. Il conducente del trattore ha riportato gravi lesioni nell'impatto, mentre gli studenti degli istituti superiori del Tarantino hanno riportato solo lievi contusioni, ma sono scampati al peggio.Il conducente del mezzo agricolo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dagli operatori del 118 intervenuti sul posto. Altri studenti, insieme all'autista del bus, hanno riportato ferite di lieve entità. L'incidente ha generato grande spavento tra i passeggeri, ma fortunatamente le lesioni sono state contenute.I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Massafra sono intervenuti sul luogo dell'incidente per gestire la situazione. Hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare le responsabilità. Il trattore si è ribaltato nei campi, mentre il bus è finito fuori strada dopo aver sfondato un muretto a secco, causando danni al parabrezza e al vetro laterale.