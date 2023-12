MOLA DI BARI - Questa mattina un violento tamponamento sulla SS16 a Mola ha coinvolto diverse auto, provocando ferite a quattro persone, fortunatamente non gravi. L'incidente ha causato code, aggravate dai lavori per lo spartitraffico. Carabinieri, ambulanza del 118 e un'ambulanza privata sono intervenuti sul luogo per prestare soccorso.