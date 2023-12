Inter, Zanetti: ''Grande rispetto per l'Atletico, ci faremo trovare pronti''

Il commento del Vice President nerazzurro dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

L'Inter affronterà l'Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. La squadra nerazzurra incrocerà dunque la formazione allenata da Diego Simeone nel doppio confronto in programma tra febbraio e marzo (andata a San Siro, ritorno a Madrid).

A Nyon, dopo l'esito del sorteggio, il Vice President nerazzurro Javier Zanetti ha commentato così l'accoppiamento.

“L'Atletico è una squadra difficile da affrontare, conosco molto bene Simeone, siamo stati compagni di squadra, siamo amici. So come prepara le partite, saranno due grandi match tra due grandi squadre. C'erano tante grandi squadre, sapevamo che poteva essere un sorteggio complicato. Abbiamo grande rispetto per l'Atletico, conosciamo la loro storia e la loro cultura. Sappiamo come si preparano, saranno difficili da battere. Ma noi siamo nelle condizioni di fare due grandi partite e ci faremo trovare pronti. Le partite sono complicate sia in casa che fuori: fare bene a San Siro sarà importante, ma sarà un doppio confronto equilibrato. Ci sono grandi giocatori, speriamo di essere in forma nel momento della sfida. Siamo contenti di Lautaro, sta segnando tanto. Siamo contenti perché riesce a trasmettere sempre tanta voglia anche ai compagni. ”

Grazie a Inter.it