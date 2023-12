La Deejay Ten torna a Bari

BARI - L’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli rende noto che sono aperte le iscrizioni per la Deejay Ten di Bari, una delle corse delle corse più amate da sportivi e appassionati del running in programma nel capoluogo pugliese il 21 aprile 2024.“Anche quest’anno Bari rientra tra le tappe della corsa non competitiva ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay - commenta Pietro Petruzzelli - Per noi è una gran bella notizia non solo perché si tratta del riconoscimento del grande lavoro svolto in questi dieci anni di amministrazione cittadina sulla promozione di una nuova cultura sportiva e del benessere, ma anche perché rappresenta una buona opportunità per quanti vogliano trascorrere un weekend a Bari, alla scoperta delle nostre bellezze e del piacere di correre sul nostro lungomare, uno dei più belli dell’Adriatico”.Per info e iscrizioni https://deejayten.deejay.it/bari/