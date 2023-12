Lamenti e disagio nel Pronto soccorso di Bari: investito il 24 dicembre, paziente sfoga la sua indignazione

BARI - Un amaro episodio si è verificato sul lungomare di Bari il 24 dicembre, quando un cittadino è stato investito, portando il malcapitato a trascorrere la Vigilia su un letto di fortuna nel Pronto Soccorso. Il paziente, visibilmente sconvolto, ha espresso la sua profonda indignazione riguardo alle condizioni in cui è costretto a rimanere."Da quando sono qui, ho dolori in tutto il corpo. Questo letto improvvisato sta massacrando la mia schiena e le gambe. Mi sento incatenato, e soprattutto, penso che ogni essere umano meriti il giusto ricovero, almeno un letto degno di essere chiamato tale", ha dichiarato il malato, evidenziando il disagio fisico e psicologico causato dalla situazione.Il paziente ha ulteriormente lamentato il trattamento ricevuto, sottolineando che non è stato trasferito in reparto nonostante i suoi dolori e la necessità di cure specialistiche. "L'infermiere mi ha comunicato che gli specialisti non hanno ritenuto opportuno il mio trasferimento, e così sono stato scaricato qui nel pronto soccorso, come un sacco di patate buttato in un angolo. È vergognoso questo trattamento. In questo letto, non entro nemmeno", ha aggiunto con amarezza.