Latiano, mercoledì 20 dicembre Babbo Natale fa tappa a Idea Radio

LATIANO (BR) - Un appuntamento da non perdere mercoledì 20 dicembre alle 17:30, Babbo Natale farà tappa negli studi di Idea Radio per incontrare i piccoli ascoltatori, e tutti coloro che amano la magia del Natale.





Babbo Natale con slitta e renna, ed Elfo canterino al seguito, sarà a disposizione per le foto, per regalare un sorriso e per raccogliere le letterine che possono essere consegnate tutti i giorni negli studi di Idea Radio, in via Italia 40, a Latiano: la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.

Per ulteriori informazioni si può contattare la redazione allo 0831727448 oppure il numero WhatsApp 3519008091.