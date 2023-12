Le luci di Parisi illuminano la Masseria Samenti di Torre Suda

TORRE SUDA - Una costellazione di luci disegnate con geometrie e un design scintillante illuminerà gli spazi della Masseria Samenti di Torre Suda, dalla piscina esterna all’hotel. Grazie alla collaborazione con Parisi 1876, la storica azienda salentina di luminarie che da 147 anni veste di luce le piazze salentine e di tutto il mondo, la Masseria Samenti, una delle pochissime masserie vista mare in provincia di Lecce, avrà come cornice dei suoi eventi per il periodo festivo installazioni luminose artigianali.Si tratta di un sodalizio che fa dialogare i luoghi e le eccellenze salentine in una veste innovativa ma sempre radicata nella tradizione: le luminarie di Parisi, che tra i tanti eventi ha progettato anche “Dior Cruise 2021 Collection” in piazza del Duomo a Lecce, accenderanno un luogo storico dell’entroterra come la Masseria Samenti, che al tempo stesso può vantare uno scorcio mozzafiato sullo Ionio e una proposta culinaria di alta qualità, che valorizza i prodotti e le ricette tipiche del Salento.Per tutto il periodo festivo ci saranno quindi eventi con musica live in una cornice magica degna di un posto senza tempo. Ammirare le luminarie che hanno segnato la storia delle feste di paese, in un luogo legato all’entroterra ma con vista sul mare e dove si servono le pietanze della tradizione: quella tra Masseria Samenti e Parisi 1876 è una collaborazione che crea una vetrina davvero unica per tutto il territorio.