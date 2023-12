Lecce, inaugurata la nuova Area giochi di Frigole

LECCE - È stata inaugurata stamattina alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, del parroco Don Mario Calogiuri e della giunta comunale, la nuova area giochi di Frigole, posizionata all’aperto, in Via Balbi, di fronte alla Chiesa Parrocchiale Santa Maria Goretti. L’intera area è stata attrezzata con ghiaietto compatibile e dotata di altalena, scivolo, cavalluccio, giostra e palestrina ginnica. Una delle giostrine del parco è stata donata da Lupiae Servizi.Grazie alla collaborazione di Monteco – presente l’amministratore Mario Montinaro – nell’area giochi sono stati posizionati i cestini didattici a forma di animaletti colorati per agevolare l’insegnamento ai bambini che frequenteranno l’area della raccolta differenziata della carta, del vetro-metallo e della plastica. Nei prossimi giorni l’area sarà completata con la posa di speciali panchine realizzate grazie ad un progetto di economia circolare del quale saranno rivelati i dettagli e con un intervento di potenziamento ulteriore dell’illuminazione pubblica già presente.«L’area giochi è dedicata ai bambini e alle famiglie di Frigole che ora hanno uno spazio pubblico in più dove incontrarsi e passare qualche ora di svago e socialità – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – è un ulteriore segnale di vicinanza e attenzione alla comunità di Frigole che l’amministrazione rende esplicito, che si affianca ai progetti Tramareterra, che consentiranno la fruizione del bellissimo bacino di Acquatina e dei paesaggi della bonifica, che sono una ricchezza naturalistica e culturale che attende di essere riscoperta. È già partito il recupero di parte del fabbricato dell’Idrovora, che sarà il primo centro tartarughe posto a ridosso del mare sulla costa leccese. E siamo ormai vicini alla demolizione dell’ex Lido Rella, un rudere che oggi deturpa una delle più belle spiagge di Frigole, e che finalmente sarà rimosso ripristinando la bellezza e la sicurezza di quel tratto di costa, a beneficio della comunità di Frigole e di tutta la città. Con il Cis, inoltre, abbiamo già finanziato la realizzazione di un approdo attrezzato che consentirà a pescatori e diportisti di poter finalmente beneficiare di una infrastruttura fondamentale. Frigole è un borgo pieno di potenzialità e di bellezza che, se portate alla luce, possono garantire nuove opportunità e sviluppo per tutta la comunità».«La richiesta di una nuova area giochi per bambini è giunta più volte in questi anni all’amministrazione da parte della comunità di Frigole – dichiara l’assessora all’Ambiente Angela Valli – a questo desiderio abbiamo fornito risposta grazie all’impegno del settore Ambiente e del settore Lavori Pubblici, che ha contribuito alla realizzazione di questo spazio e del contributo di Lupiae Servizi. La collaborazione con Monteco, che ringrazio, ci ha permesso inoltre di arricchire l’area giochi di una funzione didattica dal punto di vista ambientale, perché educare alla raccolta differenziata è un impegno importante che l’amministrazione condivide con le famiglie dei bambini che frequenteranno questo spazio».