Lecce, mercoledì 13 dicembre conferenza stampa di presentazione del 90esimo Happy BDay al Conservatorio di Musica 'Tito Schipa'

LECCE - Mercoledì 13 dicembre alle 11 nella sede del Conservatorio di Musica Tito Schipa in via Vincenzo Ciardo a Lecce si terrà la conferenza stampa di presentazione di 90° Happy BDay. - Mercoledì 13 dicembre alle 11 nella sede del Conservatorio di Musica Tito Schipa in via Vincenzo Ciardo a Lecce si terrà la conferenza stampa di presentazione di 90° Happy BDay.





Domenica 17 dicembre alle 18:30 il Teatro Politeama Greco di Lecce ospiterà infatti un concerto ideato per celebrare e festeggiare i 90 anni e inaugurare il nuovo anno accademico dell'Istituto di Alta Formazione del MUR (settore Alta Formazione Artistica e Musicale italiana) nato come Liceo musicale salentino con Statuto approvato con decreto del Prefetto di Lecce del 21 novembre 1933. Per l'occasione, l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio, formata da studentesse e studenti, docenti e alcuni ex allievi del Tito Schipa, La Chorus e il Coro di voci Bianche Juvenes Cantores (Maestro del coro Luigi Leo), proporranno la cantata scenica Carmina Burana composta da Carl Orff. Il concerto, con la direzione del Maestro Michele Nitti, ospiterà anche i solisti Claudia Urru (soprano), Vincenzo Franchini (controtenore) e Guido Dazzini (baritono). Immagine cardinale di questa cantata teatrale è la ruota della fortuna, che dispensa ora la buona, ora la cattiva sorte. È la parabola della vita umana soggetta a continui cambiamenti: per questo motivo il coro fa appello alla dea della fortuna («O Fortuna, velut luna»), che introduce e conclude la serie dei canti profani.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente Luigi Puzzovio, il direttore Corrado De Bernart e il Maestro Michele Nitti. L'ingresso è gratuito su invito da ritirare dal 12 al 15 dicembre (ore 10:30/12:30 - 15:30/17:30) e 16 dicembre (ore 10:30/12:30) nella sede del Conservatorio in via Vincenzo Ciardo a Lecce. Info 0832344267.





Conservatorio di Musica Tito Schipa

via Vincenzo Ciardo - Lecce