Lecce, spacciava marijuana ed hashish: arrestato 43enne

LECCE - Nel corso della mattinata di ieri 24 dicembre 2023 gli agenti della sezione volanti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Taurisano, si sono recati presso l'abitazione di un 43enne del posto sospettato di attività illecite.Giunti sul posto, alla presenza dell’uomo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto all’interno del locale garage di pertinenza dell’abitazione, in uno scaffale contenente utensili lavorativi, nr. 5 fogliettini di Block Notes riportanti nomi e cifre di presunti assuntori di sostanza stupefacente e quindi di presunti acquirenti. Sentitosi presumibilmente alle strette, l’uomo ha consegnato spontaneamente, una busta in cartone con all’interno nr. 9 involucri di forma rettangolare, confezionati con del nastro da imballaggio e con adesivo di colore verde, contenenti ognuno sostanza solida di colore marrone che da successivo NARCOTEST di laboratorio risultava essere sostanza stupefacente del tipo Hashish, per un peso complessivo lordo di gr. 867. Successivamente, durante il proseguo dell’attività di P.G. all’interno di una valigia, occultata in mezzo ad altri oggetti lì custoditi, consegnata dallo stesso uomo, gli agenti hanno trovato nr. 27 buste in cellophane trasparente termosaldate all’estremità, contenenti ognuna sostanza erbacea di colore verde che, da successivo NARCOTEST di laboratorio, risultava essere sostanza stupefacente del tipo Marijuana, per un peso totale lordo di gr. 1.507.Per quanto sopra l’uomo è stato tratto in arresto e, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica di Lecce, sottoposto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.