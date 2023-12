Lo stupore suscitato dal successo della cartomanzia nell’epoca della ragione

Il rapido progresso ottenuto nel ventunesimo secolo in ambito scientifico e tecnologico dimostra che lo strumento razionale rappresenta l'unica modalità conoscitiva in grado di garantire l'individuazione di verità verificabili. Assistendo all'emergere di straordinarie scoperte e formidabili invenzioni in quei contesti, dunque, l'opinione pubblica avrebbe già dovuto acquisire la certezza che ogni pratica che poggia su istanze irrazionali sia da valutare come inconcludente. Eppure l'abnorme giro di affari che il mondo della cartomanzia riesce ancora a generare, testimonia la tendenza dell'individuo a rifugiarsi non di rado in situazioni che promettono soluzioni veloci. In particolare le crisi sentimentali sono capaci più di ogni altro evento di determinare un'incontenibile disperazione in chi le vive e pertanto la richiesta di una consulenza esoterica che possa in breve tempo risolverle non esprime altro che la necessità di superare i limiti interpretativi della ragione. Ci si trova di fronte ovviamente ad una visione delle cose che confligge con una concezione della vita oggi dominante per la quale ogni scelta giusta dovrebbe basarsi sui risultati che l'interpretazione razionale ci regala. I cartomanti vengono quindi chiamati da quei clienti che ritengono che il desiderio di conquistare una nuova serenità coniugale possa essere soddisfatto soltanto attraverso il ricorso alla lettura dei tarocchi. I simboli di cui le carte sono portatrici fornirebbero all'operatore esoterico spunti di riflessione fondamentali per formulare consigli puntuali ed incisivi al proprio cliente coi quali assicurargli quantomeno la speranza di spegnere discordie e fraintendimenti fatali all'interno del suo rapporto di coppia. Pensare che a questo gioco delle parti partecipino soggetti fragili ed ignoranti significa non avere la consapevolezza che ad un cartomante si può rivolgere, come la storia ci insegna, perfino una persona che ricopre nella politica un ruolo apicale.Quando una relazione amorosa mostra segnali del suo inevitabile disfacimento, la preoccupazione che investe quel partner intenzionato a preservare valori ed emozioni condivisi fino a quel momento con la sua dolce metà risulta devastante. Il venir meno di una vita di coppia toglie sicurezza a chi, abituato a godere di sensazioni indimenticabili o ad affrontare stressanti problemi insieme all'altro, si trova all'improvviso a camminare in piena solitudine verso un futuro inesorabilmente più incerto. I consulti di cartomanzia costituiscono strumenti conoscitivi in grado, per chi ne difende la credibilità, di identificare i reali motivi che hanno scatenato liti tra i partner e soprattutto rappresentano la sola modalità interpretativa capace di indicare la condotta più adatta ad appianare i dissidi coniugali. Occorre tuttavia ricordare che l'intervento di un operatore esoterico è anche sollecitato da coloro che, single, non riescono a trovare la loro anima gemella o trovano impedimenti a sedurre ipotetici partner verso cui già nutrono forti sentimenti e travolgenti passioni. I cartomanti in questo caso dovrebbero offrire ai clienti suggerimenti validi ad avvicinare l'amato in modo tale da intuire attraverso i suoi comportamenti le intenzioni che vive rispetto alla nascita di una eventuale storia d'amore. La loro consulenza esoterica è tesa quindi a valutare ogni azione che la simbologia dei tarocchi propone come necessaria per conseguire quella nobile finalità sentimentale. Chi è estraneo a tali dinamiche può addirittura ridicolizzarle fino a considerarle delle scelte puerili. In realtà nel momento in cui si attribuisce ad un rapporto di coppia un posto centrale nella propria vita privata, eventuali errori che potrebbero minare questo progetto agitano chi desidera esserne il fautore. Il che significa che ascoltare il parere di un cartomante diviene, per chi sposa l'idea che l'interpretazione dei tarocchi è una chiave di lettura illuminante di ogni vicenda affettiva, un passaggio ineludibile.Ogni statistica che deriva dal monitoraggio operato su internet dai più famosi motori di ricerca ci rivela che il consenso conseguito dai cartomanti è tale da considerare correttamente il loro mestiere in molti casi come una florida attività imprenditoriale. Sono infatti sorte ormai da decenni società che hanno il fine di proporre quotidianamente ai clienti una lettura delle carte al telefono. Se avrete la curiosità di accedere a questo sito vi accorgerete che le promesse su un futuro pieno di positive prospettive attualmente viene garantito da un consulto di cartomanzia fornito da call center formati da selezionati operatori esoterici. Tariffe trasparenti e l'assicurazione di poter contattare un cartomante a qualsiasi ora del giorno sono elementi che hanno generato un'esplosione di richieste delle consulenze esoteriche nelle quali sono perfino coinvolti clienti che prima di tale boom vedevano con una certa diffidenza queste pratiche.