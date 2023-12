Mayra Sosa conduce la nuova edizione di “Navidad Para Todos”

La giovane conduttrice Mayra Sosa conduce la nuova edizione dell’evento Navidad Para Todos, in programma domenica 10 dicembre a Genova. Dal Sudamerica all’Italia, insieme alla sua famiglia, Mayra Sosa si trasferisce a Milano, coltivando il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo. In passato ha sfilato come modella e adesso si occupa di comunicazione."Navidad Para Todos" è un evento organizzato dall'Associazione ASECCAP-I, presieduta da Helmuth Saavedra, imprenditore ecuadoriano che da anni dedica grande attenzione alla sua comunità. L'obiettivo principale dell'evento è regalare un momento magico a tutti i bambini e ai loro accompagnatori, con musica dal vivo e spettacoli dedicati ai più piccoli. Quest'anno è la prima volta che si celebra a Genova; negli anni precedenti, l'evento si è sempre svolto a Milano.Piuttosto che di passione, parlerei di un desiderio di collaborare con la mia comunità in ogni occasione. Questo evento mi riporta indietro all'infanzia, quando, da bambina, festeggiavamo il Natale insieme a scuola e nel quartiere. In fondo, penso che la vera magia risieda nella libertà, nell'innocenza, nei sogni e nella gioia che ci animavano durante le festività.Ero una bambina molto tranquilla; adoravo giocare con gli amici del quartiere. In quei tempi, la tecnologia non era così pervasiva, e ci godevamo di momenti genuini e spensierati.Il mio sogno è continuare a collaborare con la mia comunità.