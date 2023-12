Milano, i calciatori dell'Inter fanno visita ai bambini nei reparti di pediatria

MILANO - Come da tradizione, il Club ha dedicato un pensiero speciale ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali del territorio per augurare buon Natale a tutti i piccoli pazienti, in collaborazione con Paramount+ e Locauto

Ogni anno c’è una tradizione che si rinnova per rendere ancora più speciale il Natale nerazzurro, una giornata dedicata ai piccoli pazienti e al personale dei reparti di pediatria degli ospedali milanesi e della periferia.

Quest’anno, oltre ai prodotti natalizi Inter, grazie alla collaborazione con Paramount+ i bambini delle pediatrie del territorio hanno ricevuto le maglie home edizione speciale Transformers, mentre Locauto oltre a mettere a disposizione i minivan per il trasporto, ha donato puzzle e valigette con matite e pennarelli.

I regali per i piccoli pazienti sono stati consegnati personalmente da tre delegazioni nerazzurre che si sono recate al Centro Maria Letizia Verga di Monza, al Policlinico di Milano e all’Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Con i giocatori della Prima Squadra Lautaro Martinez, Matteo Darmian e Carlos Augusto, si sono recati nei reparti dei tre ospedali le giocatrici dell’Inter Femminile Francesca Durante e Sofie Junge Pedersen, i calciatori dell’U19 Enoch Owusu, Aleksandar Stankovic e Luca Di Maggio, le calciatrici Giulia Trevisan, Greta Fornara e Noemi Battilana, dipendenti del Club e rappresentanti dei partner nerazzurri coinvolti: un’unica grande squadra interista che ha regalato un momento di gioia ai bambini ricoverati portando loro un sorriso e i migliori auguri di Natale.