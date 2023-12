'Non toccatemi la cassetta', una commedia scintillante a Bari

BARI - Il Teatro Purgatorio di Bari si prepara a ospitare una commedia scintillante e irresistibile, "Non Toccatemi la Cassetta", liberamente tratta da "L'avaro" di Molière, adattata da Anna Maria Tisci. Lo spettacolo, in due atti, promette risate e intrighi mentre il pubblico si immerge nelle vicende di un anziano e avaro protagonista.Nel cuore della trama si trova un anziano uomo, noto per la sua estrema parsimonia, che improvvisamente eredita una considerevole somma di denaro, il figlio del defunto fratello e una cassetta piena di gioielli. Nonostante la ricchezza improvvisa, il protagonista continua la sua vita avara, nascondendo il denaro appena ricevuto come aveva fatto con le sue altre ricchezze.La storia si complica quando emerge che la cassetta di gioielli è destinata al figlio del defunto, da consegnare solo il giorno del suo matrimonio. Sorgono domande intriganti: riuscirà il giovane a sposarsi? Sarà mai in grado di ricevere la preziosa cassetta? E cosa succederà ai due camerieri che facevano parte dell'eredità?Il cast, composto da talentuosi attori tra cui Nico Salatino, Anna Maria Tisci, Michele Mongelli, Pino Cacace e Luca Mastrolitti, sarà diretto proprio da Nico Salatino, assicurando un'esecuzione vivace e coinvolgente.Lo spettacolo, oltre a garantire risate e divertimento, si presenta anche come un augurio natalizio, trasportando il pubblico in un mondo di comicità e imprevedibilità. La serata si svolgerà il 22 dicembre 2023, alle ore 21:00, presso il Teatro Purgatorio di Bari. Per informazioni e acquisto dei biglietti, è possibile contattare il numero 351 5157637 o inviare una mail a info@artilibere.info . Un appuntamento imperdibile per chi cerca una serata all'insegna del buon umore e del divertimento teatrale di alta qualità.