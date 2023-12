Paura a Cerignola, minorenne di origini straniere accoltellato: indagini in corso

CERIGNOLA - Una drammatica vicenda di violenza si è verificata ieri sera a Cerignola, dove un minorenne di origini straniere è stato accoltellato ripetutamente. Il giovane, la cui età precisa non è ancora nota, ha subito colpi di coltello o di un collo di bottiglia di vetro che lo hanno colpito alla spalla, al torace e al collo. La gravità delle ferite ha richiesto il ricovero immediato al policlinico Riuniti di Foggia, dove il ragazzo si trova ora in condizioni gravi.La dinamica dell'incidente emerge dalle prime indagini: intorno alle 2 di notte, il minorenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Tatarella da alcuni ragazzi stranieri a bordo di un furgoncino. Dopo le prime cure, è stato trasferito al policlinico Riuniti di Foggia, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni.La Polizia è già al lavoro per fare luce su questo episodio di violenza, conducendo approfondite indagini per stabilire le dinamiche dell'aggressione e individuare i responsabili. Al momento, non sono chiare le circostanze che hanno portato a questo atto di violenza e sarà compito degli investigatori risolvere il caso.