Premio 'Testimone di Verità' 2023 a Antonia Chiara Scardicchio

BARI - Sarà l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, a consegnare alla prof.ssa Antonia Chiara Scardicchio il Premio “Testimone di Verità 2023” mercoledì 13 dicembre alle ore 18:00 presso la sala Odegitria della Cattedrale di Bari.Il Premio è stato assegnato dal Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni” ad Antonia Chiara Scardicchio, docente di Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con la seguente motivazione: “ricercatrice costante della Verità nello studio della Pedagogia e nella pratica educativa in ogni relazione con il riconoscimento delle fragilità di ognuno per un incontro tra persone, senza limitazioni, lì dove la Verità è il fulcro su cui fare leva per rinascere dal dolore, dalla sofferenza, dalla conflittualità, e condividere la gioia della vita. Un processo educativo sperimentato su sé stessa e donato alla ricerca di ogni adulto prima che di ogni bambino, in ogni aspetto comunicativo”.