Giorgio Manetti (intervista): 'Uomini e Donne? Sembra che la mia presenza aleggi ancora in qualche modo all’interno dello studio di Maria!'

È passato oramai qualche anno dalla tua partecipazione al famoso salotto di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, dopo come si è sviluppata la tua carriera artistica e non?



R: «Sono passati ormai ben 5 anni da quel Maggio 2018 dalla mia ultima partecipazione a U&D. Sembra però che la mia presenza in qualche modo aleggi sempre all’interno dello studio di Maria! Seguo tuttora il programma. Dopo quell’esperienza c’è stato tanto, ancora oggi partecipo a eventi in giro per l’Italia dove scopro sempre con molto piacere di ricevere tanto affetto dalla gente. Ho prodotto ed interpretato un cortometraggio parlato in inglese, “A Killer for a Friend” ed ho inoltre recitato in alcuni film. Nel gennaio di quest’anno fui contattato da Giusy Mercury, una bravissima cantante melodica la quale mi propose di incidere una canzone duettando con lei: è stata una bellissima esperienza, che si è concretizzata nella canzone “Respirando”, cantata in diretta lo scorso mese a Canale Italia. Con Giusy, stiamo preparando altre due canzoni, che dovrebbero uscire nella primavera del 2024. Inoltre, sto lavorando ad un progetto nel settore immobiliare».





Chi è Giorgio Manetti oggi?



R: «Giorgio Manetti oggi è lo stesso che avete avuto modo di conoscere nel 2015, e quindi all’inizio della mia esperienza televisiva: cerco di essere sempre me stesso, senza compromessi…anche se è dura in questo mondo attuale, ma l’integrità e la sincerità sono aspetti della mia personalità che non cambierei per niente al mondo!».



Cosa ti ha lasciato quell’esperienza?



R: «L’esperienza di U&D è stata dopotutto molto divertente e mi ha confermato quello che già pensavo: cioè che quel programma rappresenta esattamente quello che accade fuori da quello studio, nella vita reale di tutti i giorni, né più né meno. Ringrazio ancora Maria ed il suo staff per la gentilezza e disponibilità che hanno sempre dimostrato nei miei confronti».



Soprattutto oggi che rapporto hai con l’amore?



R: «Il mio rapporto con l’amore? È sempre lo stesso, da quando ero adolescente: ci sono periodi durante i quali è bello essere single, ma poi mi piace molto anche essere in una relazione: condividere il tempo e le esperienze con una donna penso sia una delle cose più belle della nostra esistenza».



Capita di tanto in tanto qualche messaggio alla Galgani?



Diciamocelo una volta per tutte: perché Gemma Galgani ad oggi non ha trovato un amore?



R: «Non saprei, è una domanda che dovreste rivolgere a lei, dato che è in una trasmissione TV che parla di amore da ben oltre 14 anni!!».



Hai qualche rimpianto in merito alla vostra storia?



R: «No, nessun rimpianto: è stata una bellissima storia, anche se è durata solo 8 mesi, ma sono stati comunque intensi!».



Come vorresti evolva la tua carriera in futuro?



R: «Non ho idea di come possa evolversi la mia carriera lavorativa in futuro: sono comunque stato sempre aperto a nuove iniziative nel vasto mondo del lavoro…chissà!! Forse protagonista di una fiction, visto che dobbiamo importare fiction dalla Turchia e visto il livello di quelle attuali, forse forse non sarebbe così male se ne interpretassi una pure io in Italia, non credi? Un caro saluto alla Puglia e ai suoi meravigliosi abitanti!».

– Dell’ospite di quest’oggi si ricorda il garbo, l’eleganza, l’educazione: «Sono passati ormai ben 5 anni da quel Maggio 2018 dalla mia ultima partecipazione a U & D. Sembra però che la mia presenza in qualche modo aleggi sempre all’interno dello studio di Maria!...».L’ospite di quest’oggi ha scritto pagine importanti del day time di Canale 5 condotto da Maria De Filippi – “Uomini&Donne” – ha fatto sognare tantissime donne ma anche uomini con la sua storia con la dama Gemma Galgani:«…è stata una bellissima storia, anche se è durata solo 8 mesi, ma sono stati comunque intensi!».In tanti oggi volgono lo sguardo a quei giorni anche se presente e futuro vanno in altra direzione: «Non ho idea di come possa evolversi la mia carriera lavorativa in futuro: sono comunque stato sempre aperto a nuove iniziative nel vasto mondo del lavoro…chissà! Forse protagonista di una fiction, visto che dobbiamo importare fiction dalla Turchia e considerando il livello di quelle attuali, forse forse non sarebbe così male se ne interpretassi una pure io in Italia, non credi?».Sulle pagine del Giornale di Puglia quest’oggi Giorgio Manetti.R: «Grazie innanzitutto per questo invito. Sto bene grazie, non mi posso lamentare».