'Puglia Christmas Tour' il 17 dicembre a Martina Franca

MARTINA FRANCA - Il 17 dicembre arriva a Martina Franca (TA) il Puglia Christmas Tour, lo show musicale che racconta tradizioni e leggende del Natale pugliese: il più lungo del mondo, dal giorno di Santa Cecilia a quello dell’Epifania e (complice qualche conseguenza intestinale) anche per qualche giorno in più.Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, è organizzato dalla casa editrice AnyName Edizioni, ed è inserito nel ricco cartellone di eventi natalizi del comune di Martina Franca.Un tour “virtuale” per tutta la famiglia, tra musica e monologhi, che parla del Natale a 360 gradi: presepi, tombolate, pettole, alberi e poesie natalizie, dove cibo e mancette la fanno da padroni. Una narrazione cronologica ricca di ironia e divertenti siparietti, alternata all’esecuzione al pianoforte di pastorali tarantine, brani tipici della tradizione natalizia… e qualche sorpresa. A narrare le vicende e le tradizioni del Natale di Puglia sarà Giuseppe Gallo, che accompagnerà al pianoforte i brani natalizi eseguiti dalla cantante Serena Verga.Lo spettacolo si svolgerà a Martina Franca, domenica 17 dicembre 2023, alle ore 19:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Ducale, in Piazza Roma 28. L’ingresso è libero.Per informazioni: 3476748627.Giuseppe Gallo, nato a Grottaglie (TA), è diplomato in Pianoforte, Musica da Camera e Composizione ed è laureato in Informatica e Ingegneria Informatica. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, dove ha vinto diversi premi, tra i quali il premio SIAE della critica per il miglior testo al III trofeo Italia "Voci Nuove Sotto le Stelle" di Roma. In qualità di cantautore ha partecipato come ospite al Festival degli Sconosciuti” di Teddy Reno, mentre in qualità di pianista ha accompagnato diversi cantanti lirici, tra i quali il M° Antonio Stragapede e il M° Leyla Martinucci. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali-musicali rappresentati in varie zone del Sud Italia, per i quali ha curato testi, regia, musiche e arrangiamenti (tra i quali Figaro o Figaro – Qual è il tuo barbiere preferito?, Puglia Opera Tour e Puglia Christmas Tour). Con il plot del Puglia Opera Tour è stato tra i vincitori della 4^ edizione del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi. In qualità di videomaker realizza cortometraggi, videoclip e spot pubblicitari, curandone testi, regia, musiche e montaggio. Ha partecipato a un Master in produzioni audiovisive sul set della fiction “Braccialetti Rossi” e nel 2020 ha partecipato con un suo contributo video al film Rai “Fuori era Primavera – Viaggio nell’Italia del Lockdown” di Gabriele Salvatores. Come compositore ha scritto e pubblicato diversi brani musicali. Come giornalista è direttore del giornale online AnyName News, ed è stato speaker della trasmissione Delta Sport su Radio Deltauno (F. 103.1) e redattore delle Pagelle del Taranto per la trasmissione televisiva Sportivissimo. È socio della casa editrice AnyName Edizioni, per la quale cura la grafica e l’impaginazione delle produzioni letterarie. È anche docente presso scuole di I e II grado nella provincia di Taranto.Serena Verga è soprano leggero, cantante professionista, interprete, cantautrice e attrice. È laureata in Lettere e con Laurea Magistrale in Spettacolo e Produzione Multimediale con Lode (titoli conseguiti all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro). Esperta in Vocologia Artistica (titolo universitario di Alta Formazione post Lauream, conseguito all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum). Porta avanti uno studio attento sul come far (ri)suonare Voce-Corpo-Emozioni e quanto il loro rapporto sia di completa interazione e reciproca influenza, il tutto intrapreso da un punto di vista sia storico-letterario che scientifico, in un percorso totalmente interdisciplinare e in un continuo processo evolutivo di idee e approcci inter-metodologici. Ha studiato musica e teatro (prosa e musical) in accademia. Studiosa e sperimentatrice vocale, spazia fra vari generi e stili, dal pop al jazz e al musical, senza mai tralasciare la bellezza dell’improvvisazione e le innumerevoli possibilità di espressione ritmica e di interpretazione artistica. Insegnante di canto e Voce, si occupa anche di direzione corale, di lettura drammaturgica ed animata e di gestione di laboratori teatrali, curando – se necessario – la regia degli spettacoli. Critica musicale e teatrale, cinematografica e televisiva. Vanta la partecipazione a corsi e stage in giro per l’Italia con Maestri nazionali ed internazionali. Ha collaborato con la Fondazione Petruzzelli di Bari. Fondatrice e direttrice artistica di Spazio Voce Art, laboratorio della Voce cantata e parlata.