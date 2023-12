'Regala una candela', a Barletta l'iniziativa solidale della 'Fondazione Tatò Paride per l'Italia' per sostenere la coop sociale Work-Aut di ragazzi autistici

BARLETTA - Quest'anno la Tatò Paride spa -Master Coop Alleanza 3.0 sta allestendo in Piazza Caduti in Guerra a Barletta un albero di Natale alto 14 metri. In occasione dell’accensione delle luci dell’albero, prevista per giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 18:30, l’azienda renderà ancora più speciale l’evento, sostenendo con la sua Fondazione ‘Tatò Paride per l’Italia’ un'iniziativa solidale a favore della cooperativa sociale Work Aut - Lavoro & Autismo, che si occupa di offrire opportunità lavorative e di integrazione sociale a persone con disturbi dello spettro autistico. Per le imminenti feste, i ragazzi speciali di Work-Aut hanno confezionato delle candele profumate natalizie come attività per autosostenersi (saranno in vendita al costo di 5 euro ciascuna). Alcuni di loro sono già impiegati nei supermercati Coop gestiti dalla Tatò Paride spa, l'azienda di Barletta leader nella grande distribuzione organizzata dal 1975, Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, da sempre gestita dalla famiglia Tatò, con amministratore unico il sig. Bartolo Tatò, affiancato dai figli Paride, Domenico e Francesca. Quest’ultima è presidente della Fondazione “Tatò Paride per l'Italia", nata nel 2020 con l'intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di difficoltà, bisogno e sofferenza, mettendo a disposizione risorse ed esperienze e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali.Anche in questo caso l’iniziativa sarà un’occasione di solidarietà, condivisione, alimentando l’atmosfera natalizia che predispone i cuori alla benevolenza. La Fondazione “Tatò Paride per l'Italia", infatti, ha acquistato molte candele profumate dalla cooperativa sociale Work Aut - Lavoro & Autismo, per regalarle ai clienti che dal 9 al 14 dicembre 2023 faranno una spesa minima di 15 euro nei supermercati a marchio Coop di via Sant’Antonio 28/b, di via Raffaele di Bari 12 e di Piazza Federico II di Svevia 18 a Barletta.Giovedì 7 dicembre, inoltre, dalle ore 18:30, in occasione dell'accensione dell'albero, una delegazione di ragazzi della Work Aut - Lavoro & Autismo distribuirà dei buoni informativi ai passanti per informarli su come ritirare le candele profumate natalizie da loro confezionate presso i supermercati coinvolti.«La nostra Fondazione Tatò Paride per l’Italia - spiega la presidente Francesca Tatò - ha avviato dal 2022 una proficua collaborazione con la cooperativa sociale Work-Aut, guidata dalla dott.ssa Stefania Grimaldi. Abbiamo avuto il piacere di conoscere e apprezzare questi ragazzi, che hanno già dimostrato grande abilità, serietà e fantasia nel realizzare manufatti per le festività sia natalizie che pasquali.Da dicembre dell’anno scorso, inoltre, alcuni ragazzi della cooperativa hanno intrapreso un percorso formativo presso un nostro punto vendita Coop di Barletta, nel reparto ortofrutta. Alcuni di loro sono stati poi assunti con un contratto di lavoro occasionale e ora svolgono con diligenza e impegno il proprio ruolo nel reparto ortofrutta e controllo qualità dei freschi.In un momento difficile come questo – conclude la presidente Tatò -, mi viene in mente una frase di San Francesco D'Assisi: “Tutta l’oscurità del mondo non può spegnere la luce di una singola candela”. Spero che questa luce possa illuminare il cuore e la mente di tutti noi e che ci faccia capire che anche una semplice candela può fare la differenza».