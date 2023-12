Rissa tra stranieri in Piazza Umberto a Bari durante l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale

BARI - Una violenta rissa è esplosa poco fa in Piazza Umberto a Bari, subito dopo l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. Gli scontri hanno coinvolto stranieri, con vigili urbani che sono intervenuti per sedare la lite. Un video dell'incidente è diventato virale su WhatsApp, mostrando uno dei coinvolti ammanettato a terra, scatenando la reazione di circa 20 persone. Altri vigili sono intervenuti in difesa dei colleghi, ma fortunatamente non si segnalano feriti. Due persone sono state bloccate per aver opposto resistenza, mentre tutte le altre sono state identificate.