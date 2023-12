Rocco Palese colpito da attacco di ipertensione mentre è al lavoro

BARI - Rocco Palese, assessore regionale alla Sanità della Puglia, è stato colpito da un improvviso attacco di ipertensione mentre si trovava nel suo ufficio. In seguito a questo episodio, è stato prontamente trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari.Fortunatamente, la pressione di Palese è tornata a valori ordinari qualche ora dopo l'evento, e le sue condizioni generali sono migliorate. Nonostante ciò, l'assessore rimarrà ricoverato in attesa di sottoporsi a ulteriori esami prima di valutare eventuali dimissioni.Il pronto intervento medico e l'efficace gestione dell'episodio sembrano aver contribuito al rapido miglioramento delle condizioni dell'assessore. La comunità resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute e augura a Rocco Palese una pronta guarigione.