Successo per la pizzaiola casalina Cinzia Mastrodonato al 2° Trofeo delle Eccellenze pugliesi



Cinzia Mastrodonato ha brillato durante la competizione, aggiudicandosi il primo posto nella categoria "Presentazione" e il secondo posto nella categoria "Dessert". Un risultato eccezionale che ha sottolineato la maestria e la dedizione che la pizzaiola casalina mette nel suo lavoro.



La giornata si è conclusa con un ulteriore trionfo per Cinzia, che ha ricevuto l'attestato di istruttore, un riconoscimento tanto atteso e significativo per la Divina. Visibilmente emozionata e grata, la pizzaiola ha dichiarato: "Una soddisfazione immensa. Ringrazio tutti i miei colleghi e amici per questa avventura e giornata trascorsa insieme, da Paolo Paolillo, Alfredo Pacifico, Giuseppe Giannino, Giuseppe Giurano, Nunzio Cristallo ed Leonardo Sarcina, Marco Alessio Antonacci, soprattutto grazie agli organizzatori Lucia Schiavone e Antonio Scapicchio." Un successo che testimonia la dedizione e il talento di Cinzia Mastrodonato nel mondo della pizza e della gastronomia.

La passione per la buona cucina e, in particolare, per la pizza, ha portato a Trinitapoli un importante riconoscimento, conquistato da Cinzia Mastrodonato, titolare della pizzeria Divina. Il 5 dicembre scorso, ad Accadia, nella provincia di Foggia, si è svolto il 2° Trofeo delle Eccellenze Pugliesi, organizzato dall'associazione Passione Pizza presieduta da Antonio Scapicchio e Lucia Schiavone.