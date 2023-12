Sanità, Mazzarano: 'Stanziati quasi 2 mln per scuola di specializzazione medica di Taranto, garantiti Dipartimento Biomedico e Medicina per ventennio'

BARI - “Finanziata la scuola di specializzazione medica di Taranto: lo stanziamento per il 2024 di 1,9 milioni di euro è inserito nel disegno di legge di bilancio, approvato dalla Giunta regionale. Un altro tassello importantissimo va al suo posto grazie alla delibera di Giunta regionale con cui vengono assegnate risorse che consentiranno di garantire la continuità del Dipartimento Biomedico e dei corsi universitari di medicina e chirurgia di Taranto. Abbiamo più volte ribadito il bisogno straordinario di questo territorio, in termini di offerta sanitaria, ed è chiaro che così, si dà una risposta precisa in questo senso, ed un contributo essenziale alla formazione in ambito sanitario, e si riconsegna agli studenti di mediconclude la nota di Mazzarano cina la libertà di scegliere di studiare a Taranto. L’attuale governo regionale lascerà, attraverso questo intervento destinato al territorio di Taranto, ben oltre la sua durata, il ricordo e il segno della sua particolare attenzione per un contesto che ha bisogno di risposte straordinarie”. Così in una nota il consigliere regionale Michele Mazzarano (Pd).