Inchiesta in corso sulla morte di Azzurra: cinque medici indagati per omicidio colposo

GALLIPOLI - Nell'ambito di un'inchiesta aperta per fare luce sulla tragica morte di Azzurra, una neonata di un solo mese, cinque medici e il ginecologo del reparto di ginecologia-ostetricia dell'ospedale di Gallipoli sono stati iscritti nel registro degli indagati. La piccola Azzurra, nata il 2 novembre, è deceduta il primo dicembre dopo un trasporto d'urgenza a bordo di un aereo militare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a Roma.Nonostante la gravidanza non avesse presentato complicanze evidenti, le condizioni di Azzurra si sono aggravate poche ore dopo la nascita, portandola inizialmente all'ospedale Fazzi di Lecce. Qui è entrata in coma farmacologico, risvegliandosi dopo 72 ore. Gli esami hanno rivelato un'inaspettata infezione da stafilococco, causando un nuovo stato di coma farmacologico fino all'arresto cardiaco.Di fronte a questa drammatica evoluzione, la decisione di trasferirla a Roma con l'intervento dell'Aeronautica Militare è stata presa prima che la tragedia si consumasse. Attualmente, le autorità stanno conducendo un'accurata autopsia e approfondite indagini per chiarire le circostanze della morte di Azzurra, ipotizzando reati di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario.