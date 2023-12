Schianto nella Galleria 'Cu Gulino': quattro morti in un incidente tra autobus e ambulanza





La Strada statale 73 bis var è stata chiusa in entrambe le direzioni, e il traffico è stato deviato lungo la viabilità adiacente dal km 0,000 al km 3,000. Sul luogo sono intervenute squadre Anas, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine per gestire la viabilità in sicurezza e circoscrivere l'incendio.



Le vittime, tre sanitari e il paziente trasportato, si trovavano a bordo dell'ambulanza. Sul bus, un gruppo di ragazzi di Grottammare, tra i 3 e gli 8 anni, ha riportato solo spavento, senza lesioni gravi. L'autista del pullman è rimasto solo lievemente ferito.

URBINO - Un terribile incidente all'interno della galleria 'Cu Gulino', tra Urbino e Fermignano, ha portato a una tragedia con un bilancio di quattro morti. Coinvolti un autobus e un'ambulanza della Croce Rossa, quest'ultima ha preso fuoco nell'impatto.“Lo schianto tra una autombulanza e un pullman all’interno della galleria sulla Statale 73 bis che collega Urbino a Femignano, è una tragedia immane”, dichiarano in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Regionale UGL Salute Marche Benito Rossi commentando l’impatto tremendo che ha causato la morte di quattro persone tutte sul mezzo di soccorso, illesi invece tutti i passeggeri del pullman.“Ancora tristissime morti sul lavoro, che riguardano tre operatori sanitari che perdono la vita mentre impegnati nella loro missione di assistenza” continuano i sindacalisti esprimendo la massima solidarietà alle famiglie delle quattro vittime.“In attesa degli esiti sui rilievi effettuati, non possiamo che chiedere il massimo rigore nel rispetto delle misure di sicurezza e dei controlli sui mezzi utilizzati nei soccorsi” concludono i sindacalisti.