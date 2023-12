Ripresa della maratona sulla Manovra: audizione del Ministro Giorgetti e votazioni a Montecitorio

ROMA - Dopo la pausa natalizia, oggi è ripresa la maratona del governo sulla Manovra, che deve essere approvata anche alla Camera entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Il testo è stato già licenziato al Senato, e oggi si è riunita la commissione Bilancio di Montecitorio.Durante l'audizione del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al centro del dibattito politico per il nuovo Patto di Stabilità e la mancata ratifica del Mes, quest'ultimo ha dichiarato di essere aperto a rispondere a ogni domanda. Ha precisato di non aver mai affermato che l'Italia avrebbe ratificato il Mes e ha sottolineato che la decisione spettava al Parlamento.La discussione si è concentrata anche sulla lettura delle inammissibilità degli emendamenti, con circa 250 proposte dell'opposizione su oltre mille che sono state escluse. La votazione è iniziata nel pomeriggio, con la chiusura prevista entro le 19. La giornata è stata caratterizzata da riflessioni sul Patto di Stabilità e l'importanza della disciplina politica nella presa di decisioni, anche impopolari.