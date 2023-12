Serie C, Casertana-Foggia match clou

- Casertana-Foggia è il match clou della sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si giocherà lunedì 4 dicembre alle 20,45 al “Pinto”. Nei dauni il tecnico Mirko Cudini dovrà rinunciare a Tounkara squalificato e a Schenetti e Vacca infortunati e i rossoneri pugliesi cercheranno il successo per risalire in classifica.

Il Taranto sfiderà il Potenza al “Viviani” e potrà contare sull’ attaccante Cianci, che cercherà di segnare dopo l’ incontro perso 0-1 con la Casertana allo “Iacovone”. La squadra di Ezio Capuano dovrà vincere per avvicinarsi al settimo posto in classifica.