Serie C, l'allenatore del Foggia Mirko Cudini esonerato





Per il momento non c’è niente di ufficiale. Il nuovo allenatore verrà scelto nei prossimi giorni. I rossoneri pugliesi sono al decimo posto in classifica con 22 punti, insieme al Catania e al Cerignola e nella diciottesima giornata giocheranno Lunedì 18 dicembre alle 20,45 con il Cerignola al “Monterisi”.

Nel girone C di Serie C, il Foggia ha esonerato l’ allenatore Mirko Cudini. La società dauna ha affidato temporaneamente la squadra, al tecnico della Primavera Massimiliano Olivieri. Per quanto riguarda il sostituto, sembra favorito Giuseppe Raffaele.