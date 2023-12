Allerta meteo: forti venti e mareggiate interesseranno da domani la Puglia

BARI - Dal mattino di domani, venerdì 15 dicembre 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ulteriori rinforzi sono attesi sulle aree litoranee ed appenniniche, con mareggiate lungo le coste esposte.Nella regione, dalle ore 08:00 del 15 dicembre 2023, per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con ulteriori rinforzi sulle aree litoranee ed appenniniche. Mareggiate lungo le coste esposte sono da tenere in considerazione.In particolare, dalle ore 08:00 del giorno 15 dicembre 2023 e per le successive 24-36 ore, è prevista un'allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia. Si raccomanda la massima attenzione e precauzione durante questo periodo, con possibili disagi nelle attività quotidiane e nelle zone costiere.