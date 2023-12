Serie C, Taranto-Latina match clou

Tra i rossoblu pugliesi rientrerà il regista Bifulco, che è andato in panchina nel match pareggiato 0-0 con l’ Avellino al “Partenio-Lombardi” nella diciottesima giornata di andata e in attacco saranno confermati Cianci e Kanoutè. Tra i pontini che non potranno contare sul sostegno dei loro tifosi per motivi di ordine pubblico, giocheranno in avanti Mastroianni e Fella.

Taranto-Latina è il match clou della diciannovesima e ultima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domani alle 20,45 allo “Iacovone”. Gli jonici dovranno vincere per avvicinarsi al secondo posto e i laziali cercheranno di ottenere un risultato positivo per confermarsi in zona play off.