Serie A: Muriel beffa il Milan

Atalanta Calcio fb

- Una perla di Muriel al novantacinquesimo beffa il Milan che cade a Bergamo per tre a due. In un primo tempo in cui i rossoneri pressano, vengono beffati da Loockman che, grazie ad una deviazione di Tomori, batte Magnan per l'uno a zero dell'Atalanta. Il pareggio rossonero arriva al 40' con Giroud, bravo a spedire in rete il cross da corner di Florenzi.Nella ripresa sono sempre gli orobici a passare in vantaggio con Lookman che al 55' supera Maignan col piattone. Gli uomini di Pioli raggiungono ancora il pari con Jovic che al minuto 80, su servizio di Pulisic, batte Musso per il 2-2. La beffa per il Diavolo arriva al 95' con Muriel subentrato a Lookman, che di tacco regala i 3 punti alla Dea regalando al Gasp una vittoria che mancava da 40 giorni.