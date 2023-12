Spettacolo natalizio della Compagnia teatrale Tiberio Fiorilli al Giovanni XXIII: un momento di gioia e solidarietà

BARI - Giovedì 21 dicembre alle ore 16 presso la sala ticket dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, si terrà uno speciale spettacolo di Natale organizzato dall'Associazione Impegno 95, presentato da Nicola Papagna. Un'iniziativa che vuole portare un sorriso e un momento di distrazione ai bambini ricoverati durante le festività natalizie.Gli attori della rinomata Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli di Bari saranno i protagonisti di questo spettacolo natalizio, offrendo una performance coinvolgente e divertente per intrattenere i piccoli pazienti e le loro famiglie. L'evento è stato possibile grazie all'impegno dell'Associazione Impegno 95, che ha lavorato per organizzare un momento speciale durante il periodo natalizio.La cerimonia sarà arricchita da interventi importanti. I saluti saranno a cura del Presidente Gaetano Balena e del Direttore Sanitario Livio Melpigano. Numerose personalità parteciperanno all'evento per testimoniare la solidarietà della comunità verso i bambini ricoverati. Tra di esse, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Bari, la Croce Rossa Italiana, Roberto Lavermicocca (Presidente del Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti) e l'avv. Loredana Liso.In riconoscimento della partecipazione e del contributo alla solidarietà, saranno consegnate targhe e medaglie ai partecipanti. Il gesto simbolico mira a evidenziare l'importanza di unire le forze per rendere il periodo natalizio più luminoso per chi si trova in situazioni difficili.Il momento clou dell'evento sarà la consegna di giocattoli e dolci natalizi. Apulia Distribuzione srl, Natalia Francesco, Punto Santobianco, Agrivis srl, DG Governatore Vincenzo Sassanelli Rotary Club distretto 2020, Le.ga. srl, insieme a Babbo Natale, si uniranno per portare doni e dolciumi ai bambini, contribuendo a creare un'atmosfera di magia e speranza.Questo spettacolo natalizio rappresenta un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per portare conforto e gioia in momenti delicati. La solidarietà manifestata durante l'evento rispecchia l'essenza del Natale: condivisione, amore e attenzione verso chi ha bisogno.