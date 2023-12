Evento 'I Bambini di San Nicola' 7^ Edizione: una mattinata di gioia e solidarietà

BARI - Il quartiere Marconi-Penisola di San Cataldo, a Bari, si prepara ad accogliere la settima edizione dell'evento "I Bambini di San Nicola", un'iniziativa organizzata dall'Associazione Residenti San Cataldo e dall'APS Genitori Scuola Marconi. L'evento, in collaborazione con Colibrì - Rete delle Biblioteche del Comune di Bari, la Parrocchia San Cataldo, l'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora Duse", e i Commercianti del Quartiere Marconi Penisola di San Cataldo, si terrà sabato 16 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso "Il Giardino Edugreen" nel plesso Marconi dell'ICS "Eleonora Duse" in Via del Faro, 6, Bari (con ingresso anche da Via Mogadiscio).L'evento mira a portare il senso vero della festività, enfatizzando valori essenziali come la solidarietà umana, la pace nel mondo e l'amore fraterno. L'iniziativa coinvolge scuole, associazioni, commercianti del quartiere, promuovendo l'annullamento di egoismi e atteggiamenti di indifferenza, con particolare attenzione rivolta ai bambini, veri protagonisti del Natale.La manifestazione prevede diverse attività, dando ai bambini la possibilità di vivere la magia del Natale in prima persona. Tra le attività in programma ci saranno musica con Dj DodoDee, esibizione del Coro Polyphonè diretto dal Maestro Bonvino, laboratorio creativo con l'artista F. Schiavulli e esibizione del gruppo Capoeira Bari. Un mercatino solidale, promosso dai genitori dei bambini che frequentano l'istituto, devolverà l'intero ricavato alla Caritas Parrocchiale.Il momento clou dell'evento sarà la possibilità per i bambini di consegnare direttamente le loro letterine a San Nicola. Al termine delle attività, un buffet offerto dai commercianti del quartiere e altre sorprese renderanno la giornata ancor più speciale.Per ulteriori informazioni sull'evento, è possibile contattare l'Associazione Residenti San Cataldo tramite Whatsapp al numero 3289233879. L'evento promette di essere un'occasione di gioia, condivisione e solidarietà, unendo la comunità in un clima di festa e amore fraterno.