'Sviolinando', a Barletta concerto di Natale con il talentuoso Francesco Greco

La magistrale esibizione del Re del violino Francesco Greco non è stata solo un tradizionale concerto per dare il via ai festeggiamenti del Natale ormai alle porte, bensì un grande e atteso ritorno accolto dalla città della Disfida con un “sold out” nella gremita Chiesa Santa Maria del Carmine, risalente alla seconda meta' del XIV secolo che, con il suo stile barocco, domina il piazzale antistante il porto di Barletta.Un evento fortemente voluto dal Centro Studi Barletta in Rosa A.P.S. e dalla sua Presidente, la prof.ssa Mariagrazia Vitobello: “Consapevoli della sua eccelsa esibizione che ha il potere di lasciare estasiate le platee- ha dichiarato - abbiamo nuovamente invitato nella nostra città il violinista Francesco Greco per far conoscere il suo straordinario talento a quanti non avevano potuto apprezzare la sua esilarante performance, il 6 giugno scorso, quando si esibì nella Chiesa di S. Antonio in un concerto suggestivo, dal titolo ‘Emozione di 4 mani su 7 Note’ tenuto in coppia con il Maestro Antonello De Bartolomeo al pianoforte.”Un concerto dalla carica travolgente che ha rapito il pubblico lasciandolo attonito e incredulo di fronte a tanta energia che fluisce libera dalle mani del Maestro Francesco Greco che nel violino trova la sua massima espressione.Il connubio con la sua Ensemble di grandi musicisti ha dato vita ad uno spettacolo adrenalinico e raffinato che per più di due ore è andato in scena dinanzi alla prestigiosa platea della gremita chiesa del Carmine rapita dai virtuosismi musicali del suo magico violino e dai medley dei brani eseguiti con strumenti classici ma proposti in chiave moderna e attuale.L’Ensemble - composta da Daniele Dettoli alla tastiera, Antonio Cascarano al basso, Mino Inglese alla Batteria, Fabio Petruzzi alla Chitarra- si è esibita in numerose città italiane tra le quali Ravenna, Matera, Bari, Milano, Genova, Roma. E’ stato il primo gruppo Tarantino ad incantare la maestosa Piazza Navona alla presenza dell’ambasciatore del Brasile e oltre 5000 persone. L’Ensemble ha al suo attivo numerose produzioni discografiche quali “Suoni del Mediterraneo”, “ La Voce dell’Anima”, “Christmas” e “The Caress of the Violin” che hanno riscosso ampio successo di vendite. Numerose le esibizioni in occasione di eventi e manifestazioni che hanno esaltato il carattere teatrale e poliedrico dell’Ensemble capace di spaziare dal repertorio classico a quello Jazz per arrivare al rock.Un inno alla musica, unico nel suo genere, che ha reso indimenticabile questa serata densa di trepidanti emozioni, dedicata interamente alla sensazionale maestria artistica di Francesco Greco, violinista geniale, compositore prodigioso. Una vocazione per la musica, la sua, avvolta in un animo nobile, capace di toccare corde profonde e suscitare vibrazioni che arrivano dritte al cuore, perché la musica è e deve essere nutrimento dell’anima.L’esilarante performance, resa sublime dalla voce suadente e vellutata del soprano Valeria Palmieri, ha travolto i sensi degli spettatori in una atmosfera resa surreale dalle note del tango argentino e dall’immancabile omaggio del Maestro a Morricone.Francesco Greco, dopo aver concesso a grande richiesta un paio di bis, ha salutato il numeroso pubblico accorso ad ascoltarlo con i gorgheggi del suo violino sulle note di un classico natalizio “ Oh Happy Day”. Ospite di eccezione della serata, l’assessore allo sport del comune di Barletta, Marcello Degennaro: “Davvero incantevole la passione del maestro Francesco Greco negli originali arrangiamenti di brani musicali tra i più emozionanti della storia della musica. Trasmettere con ardore arte, musica, cultura e sport è un principio che dovrebbe accompagnare ogni individuo. Chi ha avuto la fortuna di esserci, ha avvertito la forza empatica del musicista che è andata ben oltre l’indiscutibile bravura esecutiva. Ringrazio infinitamente la professoressa Mariagrazia Vitobello, per l'invito. Con Lei, la garanzia di qualità e di iniziative interessanti è assicurata!”.Saluti e ringraziamenti di rito sono stati affidati alla professoressa Mariagrazia Vitobello: ”Questa sera il Centro Studi – ha dichiarato- scende in campo sicuramente a sostegno della solidarietà e per la genuina generosità verso il prossimo ma anche per profondere il suo impegno al raggiungimento di un ambizioso e sensibile obiettivo: il restauro di un affresco risalente al 1100, una mezza luna preziosa che necessita urgentemente di restauro, allocata nella parrocchia di S. Andrea nella nostra citta’. Ci auguriamo- ha proseguito- che l’appello di noi tutti venga accolto dai nostri concittadini e che in poco tempo si riesca a recuperare la somma necessaria per dare inizio al recupero di questa meraviglia. Sarà possibile contattare il Centro Studi Barletta in Rosa o direttamente la parrocchia di Sant’Andrea- ha precisato- per devolvere il proprio contributo, perché la bontà è l’unico investimento che non fallisce mai. Consentitemi di aggiungere –ha concluso la professoressa-i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa indimenticabile serata: i soci del Centro Studi, la famiglia De Martino che ha concesso ospitalità all’evento, Lucilla, Fabio, Alessandra e Marcella Bosso senza il sostegno dei quali non saremmo qui quest’oggi, a Chiara Vaccariello con Charlotte e Marco Junior sempre pronti a sostenere le nostre iniziative. In ultimo ma non per ultimo, ringrazio calorosamente Francesco Fruscio, arciprete con l’augurio rivolto a tutti di un Natale solidale”.Per seguire l’Ensemble o per partecipare agli eventi è possibile consultare il sito www.francescogreco.org