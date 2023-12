Taranto, Borraccino: 'Pieno sostegno ai lavoratori portuali ex TCT'

TARANTO - "Sono stato questa mattina alla manifestazione dei lavoratori portuali sotto la Prefettura che chiedevano il rinnovo dell’ammortizzatore sociale a causa del loro stato di disoccupazione derivante dalla crisi dell’ex gestore del Porto di Taranto, TCT, dopo l’apposito emendamento bocciato, nei giorni scorsi in Parlamento, da parte del Governo sino a questo momento si è mostrato poco sensibile al tema" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto. - "Sono stato questa mattina alla manifestazione dei lavoratori portuali sotto la Prefettura che chiedevano il rinnovo dell’ammortizzatore sociale a causa del loro stato di disoccupazione derivante dalla crisi dell’ex gestore del Porto di Taranto, TCT, dopo l’apposito emendamento bocciato, nei giorni scorsi in Parlamento, da parte del Governo sino a questo momento si è mostrato poco sensibile al tema" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.





"Ho parlato con loro e ho ascoltato le loro paure, il loro disagio e il timore per un futuro assai incerto. I rappresentanti sindacali sono saliti dal Prefetto che gli ha assicurati garantendo una nota pronta da inviare al Governo per chiedere la proroga del sostegno che percepiscono da anni. I parlamentari del partito democratico proveranno in queste ore nella discussione della legge di bilancio di far approvare l’emendamento per la copertura finanziaria per altre 24 mesi dell’IMA. Ho spiegato, dopo averli ascoltati, che attraverso la ZES, zona economica speciale, si stanno insediando nel porto sei imprese che dovranno assumere circa 600 unità lavorative con diritto di precedenza della platea dei lavoratori portuali che sono 338 ancora a non essere stati chiamati dalla società nuova che gestisce il porto di Taranto. Siamo fiduciosi che se riusciremo a superare questo ostacolo della copertura finanziaria, che il Governo ancora non ha garantito, nei prossimi anni ci sarà la possibilità di riassorbire tutta la platea dei lavoratori portuali in esubero oltre alle nuove assunzioni. Adesso gli sforzi però devono riguardare la continuità dell’agenzia portuale per garantire il reddito, seppure minimo, ai 338 lavoratori e di questo deve farsi carico il Governo che in questi mesi non ha brillato per attenzione nei confronti della provincia di Taranto. Come Regione, siamo vicini ai lavoratori con una attenzione costante da parte del presidente Emiliano e questa mattina la mia presenza come suo consigliere, nell''organizzare le assemblee tenute nelle settimane scorse né la dimostrazione" si legge ancora nella nota stampa.