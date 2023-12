TARANTO - A Taranto, un ragazzino di 13 anni ha perso un dito a causa dell'esplosione di un petardo. Nonostante gli sforzi dei medici dell'ospedale Santissima Annunziata, non è stato possibile evitare la perdita del dito. Le autorità stanno indagando sull'incidente mentre cresce la preoccupazione in vista della Notte di San Silvestro in Puglia.