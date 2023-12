Teatro Margherita, pubblicato bando di gara per appalto lavori

BARI - È stato pubblicato il bando di gara per i lavori di completamento del Teatro Margherita di Bari. Il bando del Segretariato Regionale del MIC Puglia, diretto dall’arch. Maria Piccarreta, prevede i lavori di restauro architettonico, i lavori di restauro storico-artistico, la realizzazione degli impianti interni elettrici, degli impianti termici di condizionamento e degli impianti idrico-sanitari. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.484.509,89 euro.Il termine di esecuzione dei lavori è di 370 giorni. L’opera è finanziata con i Fondi rivenienti dalla Programmazione 20007-2013 Annualità 2017. Si tratta di una procedura aperta considerato che l’importo dei lavori supera 1milione di euro e che l’intervento riguarda un complesso monumentale di rilevante interesse architettonico, storico e culturale della città di Bari, assicurando così il massimo confronto concorrenziale.Il criterio di valutazione è con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale ‘ Albi informatizzati, Gare e Aste Telematiche’ accessibile all’indirizzo https://puglia-beniculturali.acquistitelematici.it .E’ possibile visionare l’intero bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Segretariato Regionale del MIC Puglia all’indirizzo https://puglia.cultura.gov.it . Il termine per la presentazione delle offerte è fissato a 50 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando a partire da lunedì 18 dicembre, quindi il 6 febbraio 2024.“Con questa gara entriamo nel vivo del recupero completo del Teatro Margherita” - spiega l’architetto Piccarreta- “Questo gioiello Liberty, unico teatro le cui fondamenta insistono direttamente nel mare, ha avuto nel corso della sua storia diverse peripezie tra varie chiusure e aperture. Eppure, nella memoria collettiva dei baresi resta un teatro fortemente amato e altrettanto identitario della città di Bari vista anche la sua posizione a ridosso dell’antico porticciolo. Nel corso di questi anni il Ministero della Cultura, ex Mibact, ha investito ingenti risorse per il suo recupero, non ultimo questo ulteriore finanziamento che servirà a completare definitivamente l’opera. Dal momento dell’aggiudicazione dei lavori fino alla consegna trascorrerà circa un anno, dopo di che restituiremo con gioia a Bari e ai baresi un teatro che ha contribuito a scrivere tra le pagine più belle della storia di questa città. Ringrazio l'intero gruppo che ha eseguito la progettazione e che ha portato a termine un lavoro molto complesso puntellato dalle modifiche normative e dei prezziari che hanno caratterizzato tutto questo ultimo anno”.