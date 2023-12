'Teatro per famiglie', prosegue a Ginosa la programmazione natalizia

GINOSA - Prosegue la programmazione natalizia della nuova rassegna del Comune di Ginosa “TEATRO PER FAMIGLIE”, curata dall’associazione Molino d’Arte. Una serie di spettacoli di qualità con rappresentazioni di compagnie teatrali professionistiche nazionali, accompagneranno fino ad aprile i bambini e le loro famiglie a teatro.Sabato 30 dicembre al Teatro Alcanices di Ginosa andrà in scena “STORIE PROFUMATE - La vera storia del panettone e l’omino pan di zenzero” (Compagnia Arterie Teatro Molfetta)Sipario: 17,30Posto unico 3 €Un’allegra padroncina di casa si appresta ai preparativi per la festa più bella dell’anno, il Natale!Occorre pensare agli addobbi, all’albero, alla tavola e a tante ricette dolci e gustose.Nel Ricettario antico di famiglia ritroverà la ricetta del Panettone!Ma… conosciamo tutti la vera Storia del Panettone?Il dolce che non può mancare sulle tavole durante le feste?Ebbene, ci sono tante leggende che narrano la sua nascita!Sarà nato nella bottega di un fornaio milanese, per amore, o alla Corte di Ludovico il Moro per errore del garzone Toni nel lontano XV° secolo? O addirittura in un convento? Ciò che è certo è che una semplice pagnotta di pane farcito con burro, uova, zucchero e uvetta solleciterà la curiosità di ascoltare Storie!E sapete poi preparare i biscottini di Pan di Zenzero?E’ una ricetta assai facile! Ma un biscottino a forma d’omino, lesto e furbetto scapperà via dalla teglia...Vuoi conoscere le sue avventure?E così prendon forma davanti ai bambini tante storie da ascoltare con le orecchie e gustare con i sensi e con il cuore.Scritto e diretto da Alessandra Sciancalepore