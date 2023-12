Tennis, la spagnola Cristina Bucsa vince il torneo di Limoges

La spagnola Cristina Bucsa vince il torneo 125 WTA sul cemento di Limoges in Francia, prevalendo in finale in tre set, 2-6 6-1 6-2 in un’ora e 50 minuti, sulla francese Elsa Jacquemot. Per la venticinquenne iberica è il primo titolo della sua carriera nel circuito WTA. La spagnola prima del 2023, non era mai arrivata in finale a Limoges. Per la francese Jacquemot prima partecipazione all’ atto conclusivo di questo torneo. L’ italiana Elisabetta Cocciaretto viene eliminata nei quarti di finale in due set, 6-0 6-2 dalla russa Erika Andreeva che perde in semifinale 6-2 3-6 6-2 con la Jacquemot.