Francavilla Fontana, proseguono le iniziative del cartellone 'Magia di Natale'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Proseguono le iniziative del cartellone “Magia di Natale” a cura dell’Amministrazione Comunale. Giovedì 21 dicembre dalle 18.30 Francavilla Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico grazie a Circo in Strada – Christmas edition. Tra i monumenti e le suggestive strade del centro storico arriveranno artisti che sapranno incantare grandi e bambini con spettacoli di giocoleria, fachirismo ed equilibrismo. In contemporanea su via Roma sarà di scena "Magic moments" con babydance, truccabimbi, palloncini e spettacoli con bolle di sapone. - Proseguono le iniziative del cartellone “Magia di Natale” a cura dell’Amministrazione Comunale. Giovedì 21 dicembre dalle 18.30 Francavilla Fontana si trasformerà in un grande palcoscenico grazie a Circo in Strada – Christmas edition. Tra i monumenti e le suggestive strade del centro storico arriveranno artisti che sapranno incantare grandi e bambini con spettacoli di giocoleria, fachirismo ed equilibrismo. In contemporanea su via Roma sarà di scena "Magic moments" con babydance, truccabimbi, palloncini e spettacoli con bolle di sapone.





Venerdì 22 dicembre alle 19.30 nei pressi della Parrocchia dello Spirito Santo appuntamento con la seconda edizione della Pettolata della Novena a cura della Arciconfraternita di San Bernardino da Siena.

Sabato 23 dicembre bambine e bambini dell’Asilo Abracadabra saranno a Castello Imperiali con le "Letterine a Babbo Natale" e una mostra di presepi realizzati in collaborazione con le famiglie. Nel pomeriggio alle 18.30 tutti con la testa all’insù per ammirare la discesa di Babbo Natale dal Castello a cura di Edilizia Acrobatica.

Alle 19.30 sul palco del Teatro Italia saranno in scena i burattini di "Secondo Pinocchio" a cura di Daria Paoletta e Raffale Scarimboli. Lo spettacolo propone una rilettura del Pinocchio di Collodi. La scena si apre con il burattino di legno più amato dai bambini con una catena al collo che ulula al pari di un cane. Alle sue spalle appare il burattinaio che lo libera e gli ricorda che la famigerata scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. In una specie di gioco senza trucchi né inganni, Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi come di una controfigura: una marionetta di legno munita di articolazioni snodabili.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.