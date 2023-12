Ostuni, visita del direttore generale della Asl Brindisi all'Ospedale in occasione della riapertura di Ortopedia

OSTUNI (BR) - Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre 2023, presso l'Ospedale di Ostuni, si é tenuta la visita del direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, per osservare da vicino il reparto di Ortopedia, che sarà riaperto ufficialmente il 1 gennaio 2024, ed altri reparti. - Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre 2023, presso l'Ospedale di Ostuni, si é tenuta la visita del direttore generale della ASL Brindisi, Maurizio De Nuccio, per osservare da vicino il reparto di Ortopedia, che sarà riaperto ufficialmente il 1 gennaio 2024, ed altri reparti.





Insieme a lui anche Tommaso Gioia, portavoce per la Sanità della Regione Puglia, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Brescia ed altri. Forte é l'impegno di Tommaso Gioia per la rinascita dell'Ospedale di Ostuni, il quale mette a disposizione tutto il suo lavoro e la sua passione affinché l'Ospedale possa sempre più diventare un punto di riferimento per la comunità e non solo.

Qui sotto le dichiarazioni del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e di Tommaso Gioia, Portavoce per la Sanità della Regione Puglia. Le interviste sono a cura di Daniele Martini.